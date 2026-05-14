il ritorno possibile in palestina

In occasione dell’anniversario della Nakba, si discute della possibilità di un ritorno in Palestina. La commemorazione richiama l’attenzione sul passato e su un futuro che coinvolge israeliani e palestinesi. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma si continua a parlare di un eventuale ritorno e di come possa influenzare le relazioni tra le due parti. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

“Il diritto al ritorno è più di un semplice principio giuridico. È la colonna portante della vera giustizia in Palestina. Incarna l’aspirazione alla libertà, all’autodeterminazione, alla vita. Il ritorno è sia concreto sia concettuale: ritorno alla terra stessa, ma anche a un senso di appartenenza, ai ricordi, ai legami familiari e comunitari e alla possibilità di vivere con dignità”. Comincia così un documento pubblicato ad aprile e scritto da undici attivisti che si definiscono “ebrei e palestinesi antisionisti”. Fanno parte di un gruppo di studio e di lavoro organizzato da Zochrot, un’ong il cui nome in ebraico significa “ricordare” e dal 2002 s’impegna per far conoscere la Nakba nella società israeliana, promuovere il ritorno dei palestinesi alle loro terre e immaginare un futuro condiviso e giusto per tutte e tutti.🔗 Leggi su Internazionale.it

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