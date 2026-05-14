Il riccio di mare torna a popolare il mare del Salento Gli scienziati | Stop va mantenuto

Da brindisireport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mare del Salento si osserva un ritorno consistente dei ricci di mare, con circa cinquemila esemplari censiti e una dimensione media che si sta allargando. Gli scienziati confermano che il fermo pesca ha avuto effetti positivi, anche se non sufficienti a causa dell’intensa attività di pesca illegale nella zona. Non si segnalano cambiamenti significativi nelle popolazioni di ricci di mare, che restano sotto osservazione per verificare l’andamento nel tempo.

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LECCE - Quasi cinquemila esemplari censiti, una taglia media in aumento e un segnale biologico che non lascia dubbi: il fermo pesca sul riccio di mare sta funzionando, ma non come avrebbe potuto, a causa della vasta diffusione della pesca di frodo.È questo il messaggio che emerge dalla campagna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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