Il riccio di mare torna a popolare il mare del Salento Gli scienziati | Stop va mantenuto

Nel mare del Salento si osserva un ritorno consistente dei ricci di mare, con circa cinquemila esemplari censiti e una dimensione media che si sta allargando. Gli scienziati confermano che il fermo pesca ha avuto effetti positivi, anche se non sufficienti a causa dell’intensa attività di pesca illegale nella zona. Non si segnalano cambiamenti significativi nelle popolazioni di ricci di mare, che restano sotto osservazione per verificare l’andamento nel tempo.

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