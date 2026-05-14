Il Paradiso delle signore il finale trame puntate dal 18 al 22 maggio | Marcello e Rosa si ritrovano Johnny e Irene aiutano Cesare

Dal 18 al 22 maggio andranno in onda gli ultimi episodi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, trasmessi su Rai Uno. Nelle puntate finali, Marcello e Rosa si ritroveranno, mentre Johnny e Irene interverranno per aiutare Cesare. La trama si avvicina alla conclusione con la conclusione prevista per venerdì 22 maggio, data in cui verrà trasmesso l’episodio finale della stagione.

Cosa accadrà negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore 10, in onda su Rai Uno dal 18 al 22 maggio? Nel decimo capitolo della serie TV ambientata nel grande magazzino milanese stanno per scorrere i titoli di coda, e venerdì 22 maggio arriverà la parola “fine”. Scopriamo insieme cosa ci attende nell’ultima settimana di programmazione. Trame finali Il Paradiso delle signore al 22 maggio. Irene si confda con Delia, raccontandole tutta la sua preccupazione per Cesare. Johnny cerca di darle supporto, ma deve affrontare il ricatto di zia Sandra. Intanto, Mirella ammette con Mimmo di non essere sicura che Luigi sia davvero cambiato e di avere forti dubbi sulla possibilità di costruire un futuro insieme.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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