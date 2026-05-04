Nell’episodio di oggi di Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16, si assisterà all’uscita di scena di Irene, che deciderà di lasciare Cesare all’altare. La scena si svolgerà davanti ai presenti, creando sorpresa tra gli spettatori. Nel frattempo, Johnny sarà presente nella scena, anche se il suo ruolo non sarà immediatamente chiaro. La puntata si concentrerà su questi momenti di tensione e sorpresa all’interno della narrazione.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 4 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Durante l'incontro con la Contessa Greta è rimasta vittima di un incidente grave, Adelaide intanto avrà molta paura per la figlia a causa della sua scomparsa. Nessuno ha più notizie di Odile da giorni, Matteo però crederà di avere un indizio per scoprire dove è tenuta nascosta la ragazza. Irene avrà un ripensamento nel momento in cui starà per convolare a nozze con Cesare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4 maggio 2026: Irene lascia Cesare all’altare, sorpresa per Johnny

Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta smaschera Matteo!

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