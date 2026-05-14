Il Napoli sta considerando di offrire un prolungamento contrattuale a Conte, con l’obiettivo di mantenere il tecnico anche nella prossima stagione. La questione ha attirato l’attenzione dopo le ultime settimane, in cui si sono fatte più insistenti le voci su una possibile partenza. La società ha avviato i primi contatti per capire se l’accordo possa essere raggiunto, senza ancora annunciare decisioni definitive.

Come successo nel finale di stagione dell’anno scorso, si accendono i riflettori sulla permanenza di Conte al Napoli. Si attende il colloquio tra il tecnico e il presidente De Laurentiis e intanto fioccano le ipotesi su quello che sarà il futuro. L’anno scorso c’era la Juve all’orizzonte, quest’anno si è parlato della Nazionale, il dato certo è che, ancora una volta, nessuno crede alla permanenza dell’allenatore leccese sulla panchina azzurra. Eppure Conte ha vinto uno scudetto appena arrivato e fatto un miracolo quest’anno tenendo costantemente in vetta alla classifica una squadra fortemente te decimata dagli infortuni. Nonostante tutto l’aria che tira è quella di un addio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli sta pianificando di provare a trattenere Conte

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