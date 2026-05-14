Il Napoli sta negoziando con l’Union per ottenere uno sconto sul trasferimento di Khalaili, anche se l’accordo non è ancora definitivo. La squadra lavora anche per la qualificazione alla Champions League, mentre si attende un incontro tra l’allenatore e il presidente per decidere il futuro tecnico. Nel frattempo, le trattative di mercato continuano con attenzione, senza fermarsi nonostante le incertezze legate alle prossime decisioni.

Il Napoli è ancora a caccia della qualificazione Champions e del colloquio tra Conte e De Laurentiis per stabilire chi sarà alla guida nella prossima stagione, ma intanto si procede a passi spediti sul mercato. C’è da rafforzare la fascia destra e per questo che il nome di Khalaili è il prescelto. P uò diventare il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Ma c’è ancora distanza di valutazione economica sul cartellino per il giocatore che tanto piace al Napoli e al ds Manna. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. “L’esterno israeliano sta vivendo la stagione della consacrazione e col club belga si è anche messo in mostra in Champions League, dove ha realizzato tre reti in 8 presenze.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha un accordo di massima con Khalaili, cerca uno sconto dall’Union per chiudere

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