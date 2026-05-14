Il Napoli ha un accordo di massima con Khalaili cerca uno sconto dall’Union per chiudere
Il Napoli sta negoziando con l’Union per ottenere uno sconto sul trasferimento di Khalaili, anche se l’accordo non è ancora definitivo. La squadra lavora anche per la qualificazione alla Champions League, mentre si attende un incontro tra l’allenatore e il presidente per decidere il futuro tecnico. Nel frattempo, le trattative di mercato continuano con attenzione, senza fermarsi nonostante le incertezze legate alle prossime decisioni.
Il Napoli è ancora a caccia della qualificazione Champions e del colloquio tra Conte e De Laurentiis per stabilire chi sarà alla guida nella prossima stagione, ma intanto si procede a passi spediti sul mercato. C’è da rafforzare la fascia destra e per questo che il nome di Khalaili è il prescelto. P uò diventare il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Ma c’è ancora distanza di valutazione economica sul cartellino per il giocatore che tanto piace al Napoli e al ds Manna. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. “L’esterno israeliano sta vivendo la stagione della consacrazione e col club belga si è anche messo in mostra in Champions League, dove ha realizzato tre reti in 8 presenze.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Notizie correlate
Il Napoli ha un accordo di massima con Khalaili, cerca uno scontro dall’Union per chiudereIl Napoli è ancora a caccia della qualificazione Champions e del colloquio tra Conte e De Laurentiis per stabilire chi sarà alla guida nella prossima...
Leggi anche: Khalaili vuole Napoli: distanza con l’Union sul prezzo
Temi più discussi: TMW spiazza tutti: Il Napoli ha già l’accordo con il sostituto di Conte; SSC Napoli e Ail insiemeper un nuovo progetto di responsabilità sociale; Napoli segna il gol della solidarietà: nasce l’alleanza con Ail per la lotta alle malattie del sangue; Udinese, un importante rinnovo adesso è ufficiale.
Il #Napoli ha un accordo di massima con Khalaili, cerca uno scontro dall’Union per chiudere La Gazzetta scrive che gli azzurri lavorano per far scendere il prezzo dell'israeliano, al momento chiedono 25 milioni per lasciarlo partire. https://www.ilnapolista.it/202 facebook
Il @SSCNapoli sarebbe vicino all'acquisto di Anan @Khalaili dell' @UnionStGilloise ?? Annuncio a sorpresa sull'esterno israeliano: secondo 'CoopSport' e 'SportWalla', il classe 2004 avrebbe già raggiunto un accordo per il suo trasferimento in Campania. x.com
Accordo tra il Napoli, Lukaku e il Belgio: l'attaccante proseguirà in patria la riabilitazioneLa notizia era nell'aria da ieri, ora sembra essere ancora più vicina a concretizzarsi: Romelu Lukaku completerà le fasi finali del suo percorso di recupero in Belgio. tuttomercatoweb.com
In Israele rilanciano: Napoli-Khalaili, accordo con il giocatore fino al 2031In Israele rilanciano che Anan Khalaili sarebbe molto vicino al Napoli. Ci sarebbe già un accordo di base con il calciatore israeliano. areanapoli.it