Il Municipio di Forlì si illumina per celebrare i valori della famiglia

Venerdì, in occasione della Giornata internazionale della famiglia, il Municipio di Forlì sarà illuminato su una parte della sua facciata. Questo gesto mira a celebrare e ricordare uno dei legami più radicati nella vita di molte persone. La scelta di accendere l’edificio pubblico rappresenta un segno simbolico che invita alla riflessione sui valori legati alla famiglia. L’evento si svolge in una giornata dedicata a questa importante realtà sociale.

Venerdì, in occasione della Giornata internazionale della famiglia, il Comune di Forlì illuminerà una porzione della facciata del Municipio come gesto simbolico per fermarsi a riflettere su uno dei legami più profondi che esistano: quello familiare.“La famiglia è la prima e imprescindibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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