A Liverpool è stata inaugurata una nuova scultura chiamata “Forever 20” per commemorare Diogo Jota e André Silva. La statua è stata collocata nel settore dello stadio di Anfield dedicato ai giocatori. La cerimonia si è svolta con la presenza di alcuni rappresentanti del club e dei familiari dei due calciatori. La scultura rappresenta un omaggio permanente alle due figure del club, entrambe nate nel 2000.

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© Calcionews24.com - Il Liverpool celebra la memoria di Diogo Jota e André Silva: presentata la scultura simbolo “Forever 20”

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