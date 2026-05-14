Il Liverpool celebra la memoria di Diogo Jota e André Silva | presentata la scultura simbolo Forever 20

Da calcionews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Liverpool è stata inaugurata una nuova scultura chiamata “Forever 20” per commemorare Diogo Jota e André Silva. La statua è stata collocata nel settore dello stadio di Anfield dedicato ai giocatori. La cerimonia si è svolta con la presenza di alcuni rappresentanti del club e dei familiari dei due calciatori. La scultura rappresenta un omaggio permanente alle due figure del club, entrambe nate nel 2000.

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