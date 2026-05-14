È sold-out il concerto bolognese di Levante in programma stasera all’Estragon, nell’ambito del club tour 2026 Dell’amore. Un ritorno ai club che si riflette anche nelle scelte artistiche: uno spettacolo essenziale, costruito per lasciare spazio alla musica e al calore del pubblico. Il palco e il design di scena si vestono d’argento, tra riflessi, bianchi e colori, con Levante – all’anagrafe Claudia Lagona – al centro di una scena elegante, senza filtri e attraversata dalla luce. Un impianto visivo che spoglia lo show dal superfluo e accompagna lo spettatore dentro una dimensione più intima e autentica. Il progetto scena e luci è firmato da Martino Cerati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il live di Levante tra amore, fallimenti e altri passi di danza

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