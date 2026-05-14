Pagare le tasse può sembrare un dovere scontato, ma in alcuni casi si traduce in un aiuto concreto per molte iniziative sociali e culturali. Nel corso dell'ultimo anno, sono stati devoluti più di 500 milioni di euro attraverso il meccanismo del 5 per mille, una cifra che dimostra come questa scelta possa fare la differenza. Nonostante ciò, molte persone ancora non utilizzano questa possibilità, lasciando potenzialità di contribuzione non sfruttate.

Il risvolto positivo di pagare le tasse. Sembra impossibile, eppure esiste. Perlomeno se si guarda così il 5 per mille, quella quota, cioè, dello 0,5 per cento dell'IRPEF che, in occasione della dichiarazione dei redditi, si può scegliere di destinare a enti del terzo settore, organizzazioni di ricerca scientifica, università e altri soggetti senza scopo di lucro impegnati nel sociale. Vale la pena indicare la realtà cui devolvere questa piccola ma preziosa quota perché, in soldoni, non costa niente al contribuente, ma fa la differenza per l'ente, la onlus, la fondazione o l'associazione selezionata. Si tratta di una parte delle imposte che comunque si deve versare allo Stato: non è una donazione aggiuntiva, ma una scelta di destinazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il lato buono delle tasse. Oltre 500 milioni di euro devoluti con il 5 x mille (ma si può fare di più)

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