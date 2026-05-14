Il grattacielo situato in 262 Fifth Avenue ha bloccato la visuale su un iconico edificio di New York, causando malcontento tra residenti e visitatori. La costruzione, terminata di recente, ha suscitato proteste per aver eliminato una delle vedute più apprezzate sulla città. La decisione ha portato a discussioni legate alle autorizzazioni edilizie e alle norme di tutela del patrimonio urbano. La questione ha attirato l’attenzione dei media locali, che hanno riportato le reazioni di chi si sente privato di un panorama storico.

Il 262 Fifth Avenue ha privato residenti e turisti di una storica visuale sull'Empire State Building: non l'hanno presa bene Un grattacielo residenziale di oltre 250 metri in fase di ultimazione a Manhattan sta facendo arrabbiare molti residenti, che si lamentano del fatto che ostruisce una storica e scenografica vista sull’Empire State Building, il grattacielo più amato e famoso della città. L’edificio, all’angolo tra Fifth Avenue e West 29th Street, duecento metri a nord di Madison Square Park, ospita soltanto 26 appartamenti di extralusso, cosa che ha alimentato la rabbia e le proteste dei newyorkesi esasperati dai grandi progetti immobiliari che stanno trasformando la città per soddisfare poche persone ricchissime. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il grattacielo più odiato di New York

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