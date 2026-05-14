Il derby Roma Lazio si giocherà domenica alle 12

Il derby tra le squadre di Roma e Lazio si svolgerà domenica alle 12. La decisione è stata presa dopo un incontro tra la Lega Serie A e la Prefettura, che ha portato a una riunione congiunta. Questa scelta non deriva da un provvedimento del Tar del Lazio, ma si basa su un accordo tra le istituzioni sportive e di sicurezza. La partita si disputerà quindi nel giorno e nell’orario stabiliti, dopo le consultazioni tra le autorità coinvolte.

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Questo verdetto però non è merito del Tar del Lazio. Lega Serie A e Prefettura si sono così riunite si è tornati sostanzialmente alla decisione di disputare il derby domenica Come viavevamo anticipato ieri, il derby Roma Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00, alla fine ha vinto la Lega calcio. Questo verdetto però non è merito delTar del Lazio: i giudici amministrativi, infatti avevano deciso di rinviare tutto all’Avvocatura dello Stato, rispetto al ricorso d’urgenza presentato dalla Lega Serie A contro la decisione del prefetto di Roma di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì sera per motivi di ordine pubblico, vista la quasi concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia di tennis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il derby Roma Lazio si giocherà domenica alle 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il derby Roma-Lazio si accende nella corsa Champions domenica. Sullo stesso argomento Roma-Lazio, il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12Il braccio di ferro si è concluso con il via libera della Prefettura: la Lega Serie A ha ottenuto il cambio d’orario per il derby della Capitale. Temi più discussi: Derby Roma-Lazio e Internazionali di Tennis: spunta l'ipotesi dell'incrocio domenicale; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Derby Roma-Lazio rimane lunedì 18 maggio alle 20.45, Lega va al tar; Roma-Lazio, la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale: Revochi il rinvio del derby, precedente pericoloso. Roma-Lazio, il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12 ift.tt/p2Efb0G x.com Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del TarA soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Alla fine, ha vinto la Lega calcio: il derby di Roma ... ilfattoquotidiano.it Il derby Roma-Lazio sarà anticipato a domenica alle 12Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, ... ansa.it