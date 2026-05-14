il derby di roma incasinato bene

Il derby di Roma si svolge in un contesto complesso, poiché si sovrappone agli Internazionali di tennis, evento che si tiene nello stesso periodo e ha attirato molta attenzione. La concomitanza tra le due manifestazioni ha portato a diverse discussioni e a un aumento di presenze e di attenzione mediatica. La presenza di pubblico e i servizi dedicati sono stati organizzati per gestire le due manifestazioni in contemporanea, creando qualche difficoltà logistica. La partita tra le due squadre si svolge in un clima di grande attesa e attenzione.

La concomitanza con gli Internazionali di tennis, nota da tempo, ha creato molto caso: mancano pochi giorni, e ancora non si sa quando si giocherà Mancano tre giorni, o forse quattro, al derby di Serie A tra Roma e Lazio. Ancora non si sa con certezza se si giocherà domenica o lunedì perché la Lega Serie A, la prefettura di Roma e la Federazione tennistica italiana non riescono a mettersi d’accordo, in una diatriba quasi grottesca che va avanti da giorni. La disputa è questa: domenica alle 17 si gioca la finale maschile degli Internazionali di tennis, nella quale potrebbero esserci addirittura due tennisti italiani (Jannik Sinner e Luciano Darderi), e di sicuro ci saranno circa 12mila spettatori, tra i quali Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il derby di lunedì sera, alle 20:45, si giocherà con entrambe le tifoserie di AS Roma e SS Lazio intenzionate a restare volutamente fuori dallo stadio. Sarà quindi una bella sfida mantenere l’ordine pubblico. Veri geni del male. x.com

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