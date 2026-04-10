Domenica de corsa e poi traffico incasinato | tutte le novità per girare in città

Domenica 12 aprile in città si svolgerà un evento podistico che interesserà diverse zone della città, con conseguente chiusura di alcune strade. La manifestazione avrà inizio al mattino e si protrarrà fino al pomeriggio, coinvolgendo percorsi cittadini e piazze principali. Chi dovrà muoversi in auto dovrà fare attenzione alle indicazioni temporanee e alle deviazioni predisposte dalle autorità. La viabilità sarà soggetta a modifiche fino a sera, con traffico rallentato in molte zone.

Oh, domenica 12 aprile tocca armassi de pazienza: c’è un evento podistico — udite udite, si chiama Vivicittà. che già dal nome pare che la città la devi vivere tutta, pure stando fermo in macchina — e dalle 9:15 alle 12:30 un si passa lungo tutto el percorso, che oltretutto vien rifatto du’ volte (così, giusto per gradire). I corridori parteno da via degli Accolti e poi via Erbosa, viale Giotto, via Tiziano, via Cimabue, via Raffaello Sanzio, via dell’Acropoli, via di Castelsecco, viale Gramsci e di nuovo viale Giotto. Insomma, appena passeno gli atleti riapreno, ma prima. tocca aspettree vivicittà e anche te. Finita la corsa, ecco che scattano pure i soliti divieti da partita allo stadio.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Domenica de corsa e poi traffico incasinato: tutte le novità per girare in città Tredesin de marz, tutte le strade chiuse al traffico domenicaDomenica 15 marzo è previsto il cosiddetto Tredesin de marz (“il tredici di marzo"), un tradizionale evento milanese che ogni anno ricorre in questo...