Il consolato marocchino di Verona riporterà a casa Yassin El Arbi e Abdelghani

Il consolato marocchino di Verona si occuperà del rimpatrio di Yassin, El Arbi e Abdelghani, i tre giovani braccianti agricoli deceduti nell’incidente avvenuto a Chioggia sabato scorso. I tre uomini provenivano dalla zona di Khouribga, a circa un'ora e mezza di auto da Casablanca. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e il rimpatrio è previsto nelle prossime ore.

Sarà il consolato del Marocco a Verona a riportare a casa Abdelghani Gari, El Arbi Saifi e Yassin Mazi: i tre giovani braccianti agricoli di Khouribga, a un'ora e mezza di distanza in auto da Casablanca, che hanno perso la vita nell'incidente di sabato a Chioggia. La notizia è stata diffusa dai.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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