Si è conclusa con un grande concerto romantico la Rassegna Agorà Musicale 2026, tenutosi nel salone della chiesa di S. L’evento ha raccolto un pubblico di appassionati, che ha potuto ascoltare esecuzioni di pezzi classici e romantici. La serata è stata l’ultimo appuntamento di una serie di concerti dedicati alla musica del periodo romantico, che si sono svolti nel corso dell’anno.

Cosa: Il concerto romantico, evento conclusivo della Rassegna Agorà Musicale 2026.. Dove e Quando: Salone della Chiesa di S. Angela Merici (Via Sant’Angela Merici 55, Roma), domenica 17 maggio alle ore 19:00.. Perché: Un viaggio sonoro tra i capolavori dell’Ottocento e le suggestioni sentimentali del Novecento, eseguito dall’Ensemble ArchiinCanto.. La primavera romana si tinge delle sfumature intense e appassionate del grande repertorio classico con l’ultimo appuntamento della Rassegna Agorà Musicale 2026. Domenica 17 maggio, il salone della Chiesa di S. Angela Merici diventerà la cornice d’eccezione per un evento intitolato significativamente Il concerto romantico.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Concerto Romantico: Gran Finale per Agorà Musicale 2026

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