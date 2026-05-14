Il Campo largo incontra la città | oggi presentazione di liste e programmi al Viva Hotel
Questo pomeriggio alle 18.30, al Viva Hotel di via Circumvallazione ad Avellino, si terrà un evento pubblico dedicato alla presentazione delle sei liste che sosterranno il candidato sindaco Nello Pizza. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra il movimento politico e gli elettori della città, con l'obiettivo di illustrare i programmi e le proposte delle diverse forze in corsa.
Il campo largo incontra la città e i suoi elettori. È fissato a questo pomeriggio, alle 18.30, l'appuntamento al Viva Hotel di via Circumvallazione, ad Avellino, per la presentazione delle sei liste a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza. L'incontro servirà per far conoscere meglio le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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L’evento si terrà presso il Viva Hotel alle ore 18:30 facebook
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