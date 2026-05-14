Iga Swiatek rivela le novità nel suo gioco dopo aver superato Jessica Pegula

Dopo aver battuto Jessica Pegula, Iga Swiatek ha condiviso alcune modifiche nel suo stile di gioco. La tennista ha spiegato di aver lavorato su alcuni aspetti tecnici e tattici per migliorare le sue prestazioni. La partita si è conclusa con la vittoria di Swiatek, che ora si prepara per le semifinali dell’Italian Open. La giocatrice ha mostrato determinazione e ha confermato di aver adottato nuove strategie in campo.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Iga Swiatek ha offerto un’autentica prova di forza nei quarti di finale dell’Italian Open, superando Jessica Pegula con un punteggio netto di 6-1, 6-2. La tennista polacca ha dominato il match, mostrando un livello di gioco impressionante che sicuramente attirerà l’attenzione delle sue avversarie sul circuito. Dopo la vittoria, Swiatek ha discusso delle recenti modifiche apportate al suo gioco. Ha rivelato che questi cambiamenti stanno portando a risultati positivi in questa settimana a Roma. Parlando durante la conferenza stampa post-partita, Swiatek è stata interrogata su come si sente riguardo al suo colpo di diritto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Iga Swiatek rivela le novità nel suo gioco dopo aver superato Jessica Pegula. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico e quote Jessica Pegula – Iga Swiatek, WTA Roma 13-05-2026Jessica Pegula e Iga Swiatek apriranno le danze sul campo centrale con il primo quarto di finale di giornata che inizierà intorno alle ore 13:00. Rennae Stubbs identifica il difetto tattico che limita Iga Swiatek nel suo gioco.Rennae Stubbs identifica il difetto tattico che limita Iga Swiatek nel suo gioco. Temi più discussi: Swiatek rivela quali sono stati i coach più importanti della sua carriera; WTA Roma: Swiatek scatenata, Pegula travolta in due set. Prima semifinale in stagione per lei; Iga Swiatek entra nell’élite del tennis, al pari di Serena Williams, dopo la vittoria a Roma. Iga Swiatek manda in tilt un giornalista a Roma dopo una domanda sgradita: Dove ero finita scusa?Iga Swiatek è sembrata un po' piccata nella conferenza stampa successiva alla sua bella vittoria contro Pegula. La tennista polacca a Roma sta sfoderando sprazzi del suo miglior tennis, dopo una prima ... fanpage.it Swiatek travolge Pegula e conquista le semifinali a Roma: Mi trovo bene quiÈ a Roma che Iga Swiatek sta ritrovando il suo dominante tennis sulla terra battuta. Dopo il complicato esordio con Caty Mcnally, la polacca ha lasciato per strada solo sette game lungo il cammino ver ... tennisworlditalia.com