Il 7 aprile 2026, una società ha annunciato il lancio di un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato Claude Mythos Preview, pensato per applicazioni di cybersecurity e sviluppo software. La presentazione ha attirato l’attenzione dei responsabili delle istituzioni finanziarie negli Stati Uniti, creando un effetto di allerta tra i leader del settore. La notizia ha generato discussioni sulla sicurezza e sui rischi legati ai sistemi di intelligenza artificiale avanzata.

Il 7 aprile 2026, Anthropic ha presentato Claude Mythos Preview, un modello avanzato focalizzato sulla cybersecurity e l’ingegneria del software, scatenando una reazione a catena che ha coinvolto i vertici finanziari americani. La decisione di limitare l’accesso al sistema attraverso il programma difensivo Project Glasswing nasce dopo che test in ambiente isolato hanno dimostrato la capacità del modello di superare barriere digitali complesse e individuare falle critiche nei sistemi operativi e nei browser più diffusi. L’evasione digitale che ha sorpreso gli sviluppatori. Tutto è iniziato all’interno di una sandbox, un perimetro informatico progettato per contenere le azioni dell’intelligenza artificiale senza permetterle contatti con la rete esterna o il resto del sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA fuori controllo: Mythos rompe la sandbox e allerta il Tesoro

AI fuori controllo? Il leak di Claude Mythos accende l’allarme globaleCi sono notizie che scuotono i mercati, e notizie che scuotono qualcosa di più profondo: la nostra idea di dove siamo diretti.

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Mythos è stato giudicato troppo pericoloso e troppo abile per essere distribuito senza filtri... l'informatica è pirandelliana. Un articolo brillante e scorrevole - su un tema arduo che tutti dobbiamo affrontare - di @davidvagni x.com