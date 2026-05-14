Durante un collegamento televisivo, è stato mostrato il commento nello studio di Bianca Berlinguer riguardo al caso di Garlasco. Sul tavolo, anche le ultime verifiche investigative che coinvolgono Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi. La conversazione si è svolta in un clima di tensione, con un tono di gelo tra i presenti. La trasmissione ha affrontato gli sviluppi più recenti delle indagini, senza ulteriori analisi o deduzioni.

Nuovo confronto televisivo sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi e sulle più recenti verifiche investigative legate ad Andrea Sempio. Il tema è tornato al centro dell’attenzione durante la trasmissione È Sempre Cartabianca, dove ospiti e giornalisti hanno discusso degli elementi emersi nelle ultime settimane e del peso della narrazione mediatica che continua ad accompagnare il caso. Nel corso della puntata si è parlato della perizia sul DNA repertato sotto le unghie di Chiara Poggi, del rilievo attribuito alle intercettazioni e del rischio che l’inchiesta venga letta come un nuovo “processo mediatico”. In studio era presente anche Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “I Sempio…”. Garlasco, il commento nello studio di Bianca Berlinguer: gelo in diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mauro Corona beve latte in diretta, gelo in studio: la reazione di Bianca BerlinguerMauro Corona riesce sempre a sorprendere il pubblico e questa volta lo ha fatto bevendo latte in diretta.

Temi più discussi: È sempre Cartabianca, anticipazioni della puntata di stasera 12 maggio: dagli sviluppi sul caso Garlasco ai contagi Hantavirus; Garlasco, il messaggio di De Rensis agli avvocati di Sempio: Non vorrei difendere qualcuno dall'impronta 33; Garlasco tra inchiesta e processo mediatico, Sansonetti a De Rensis: Nessuna prova; È sempre Cartabianca, dagli ultimi aggiornamenti da Garlasco al focolaio di Hantavirus: le anticipazioni della puntata.

Anche meno luci anti rughe Berlinguer... Avete trasformato il nostro De Rensis in un anzianotto dai capelli bianchi .. Non si può guardare #garlasco #EsemprecartaBianca x.com

È sempre Cartabianca, dagli ultimi aggiornamenti da Garlasco al focolaio di Hantavirus: le anticipazioni della puntataÈ sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro del nuovo appun ... affaritaliani.it

Garlasco tra inchiesta e processo mediatico, Sansonetti a De Rensis: Nessuna provaÈ sempre Cartabianca, martedì 12 maggio su Rete 4, ha dedicato ampio spazio al caso che da quasi vent'anni non smette di interrogare la coscienza giudiziaria del Paese. Bianca Berlinguer ha ospitato ... msn.com