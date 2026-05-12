Martedì 12 maggio si disputano diverse partite di calcio in vari campionati. In Spagna si giocano tre incontri della 36ª giornata di Liga, mentre in Italia si tengono i playoff di Serie B. Nella stessa giornata si svolgono anche alcune gare della Saudi Pro League e del Championship inglese, con incontri che completano il programma di questa giornata.

Liga senza soste: il campionato spagnolo scende di nuovo in campo oggi con tre partite della trentaseiesima giornata. Grazie ai risultati ottenuti in Europa, la Spagna è sicura di avere cinque squadre nella prossima Champions League. Il Betis conta di chiudere la pratica quinto posto battendo l’Elche, il Celta Vigo sogna la rimonta ma nel frattempo battendo il Levente può di fatto chiudere i giochi per la qualificazione alla prossima Europa League. Iniziano oggi i playoff di Serie B con Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino. Gara secca in casa della squadra meglio classificata, in caso di parità supplementari ma senza rigori: con il segno X anche nei 120' a passare sarebbero Modena e Catanzaro.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 12 maggio: Liga, Serie B, Saudi Pro League e Championship

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