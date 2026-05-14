I Notturni al roseto della Villa Reale

Sabato 16 e domenica 17 maggio, il roseto della Villa Reale sarà il palcoscenico di I Notturni, un evento che si inserisce nella XIV edizione del Festival Monza Visionaria. Durante queste serate, il giardino si apre al pubblico offrendo un’esperienza notturna tra luci e atmosfere suggestive. L’evento si svolge nel rispetto delle norme vigenti e coinvolge diverse attività all’interno del parco.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio il roseto della Villa Reale si trasforma nel magico palco a cileo aperto dei I Notturni, appuntamento in programma all'interno della XIV edizione del Festival Monza Visionaria. Due serate oniriche tra musica, danza e profumo di rose. Il programmaCi si potrà.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tutta la magia di Monza Visionaria. Da Bob Marley ai Notturni al Roseto Uova giganti nel parco di Villa Reale. A Pasquetta grande caccia al tesoroI meravigliosi giardini di Villa Reale a Marlia ospiteranno nel periodo di Pasqua alcune uova giganti a darà vita ad una serie di attività per... Temi più discussi: Monza Visionaria 2026: il gran finale tra musica spirituale in chiesa e la chiusura con i Notturni; Arte e musica tra il profumo delle rose: in Villa Reale arrivano i Notturni; Questo weekend appuntamento con i Notturni: spettacoli, arte, musica fino a mezzanotte; Monza Visionaria: torna l’incanto dei Notturni tra acrobazie, profumi, danze, performance, mostre e concerti nel Roseto e al Teatro di Corte della Reggia. Monza Visionaria 2026: il gran finale tra musica spirituale in chiesa e la chiusura con i NotturniParte l’ultimo giro di valzer per l’edizione 2026 di Monza Visionaria, il festival diretto ... msn.com Questo weekend appuntamento con i Notturni: spettacoli, arte, musica fino a mezzanotteAcrobati, danzatori, musicisti e installazioni luminose animano il Roseto e la Reggia per l’ultimo weekend di Monza Visionaria. I Notturni offrono un viaggio notturno tra arte e natura, con spettacoli ... mbnews.it