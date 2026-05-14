I Magnifici Maledetti Sette tra mito e tormento con Federighi
Il Club 27, un gruppo di artisti noti per aver perso la vita all’età di 27 anni, rimane al centro di molte discussioni e analisi. La figura di Federighi, coinvolta in un'indagine, ha portato attenzione sul rapporto tra il mito e le circostanze tragiche di questa generazione di musicisti. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla cultura della giovane età e le sue conseguenze.
Il Club 27 è un mito della cultura contemporanea che continua ad affascinare, inquietare e interrogare intere generazioni. Con la mostra I Magnifici “Maledetti” Sette, Franck Federighi – noto caricaturista lucchese (autore di varie prime pagine di “Libero“ e del “Fatto quotidiano“) – rende omaggio a sette figure iconiche della musica mondiale, artisti straordinari accomunati da un talento irripetibile, da un’esistenza vissuta oltre ogni limite e da una prematura scomparsa all’età di ventisette anni. Attraverso una serie di ritratti caricaturali e grotteschi – eseguite ovviamente con il suo “graffio“ inconfondibile –, l’esposizione propone...🔗 Leggi su Lanazione.it
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