I Magnifici Maledetti Sette tra mito e tormento con Federighi

Il Club 27, un gruppo di artisti noti per aver perso la vita all’età di 27 anni, rimane al centro di molte discussioni e analisi. La figura di Federighi, coinvolta in un'indagine, ha portato attenzione sul rapporto tra il mito e le circostanze tragiche di questa generazione di musicisti. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla cultura della giovane età e le sue conseguenze.

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