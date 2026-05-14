Negli ultimi tempi si parla molto di un possibile calo di interesse tra i giovani verso il lavoro nel settore della ristorazione. Alcuni sostengono che siano le condizioni economiche e i salari a scoraggiare le nuove generazioni, mentre altri suggeriscono che ci siano problematiche più complesse legate alle opportunità di carriera e alle modalità di lavoro offerte. Per approfondire la questione, abbiamo intervistato Anastasia Paris, chef e imprenditrice nel settore.

Le nuove generazioni non vogliono più lavorare nei ristoranti? Oppure sono i ristoratori che pagano poco e non offrono buone condizioni? O ci sono altri temi più profondi da affrontare? Ne parliamo con Anastasia Paris, chef e imprenditrice di Futura. Sembra che sempre più si affermi la tendenza a presentare il contorno assieme al primo piatto. Ma è un errore. Vi spieghiamo il modo corretto di portarlo in tavola. Bruno Cefalà, chef del Rosa Grand Hotel Milano, con mano raffinata e sguardo rivolto al futuro senza dimenticare la tradizione, si misura con l'eccellenza italiana. Con ottimi risultati. Con Margherita Mastromauro (presidente pastai Uif) raccontiamo il Carbonara day, la giornata di grande successo dedicata a un piatto simbolo della cucina italiana.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I giovani e la ristorazione: un lavoro che non vogliono più fare?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I giovani non vogliono piu lavorare

Notizie correlate

Leggi anche: Servizio Civile Universale, con Caritas Bergamasca 14 posti per i giovani che vogliono «fare la differenza»

Medici di base e guardie mediche: “Ne mancano 41, in provincia 140. Ma i giovani non lo vogliono più fare”Forlì, 3 aprile 2026 – Sessantotto medici di base mancanti nel territorio forlivese, 140 in tutta la provincia: numeri che fotografano una difficoltà...

Temi più discussi: Alessandro Borghese: La ristorazione italiana è sana e di qualità. I giovani? Dobbiamo dar loro prospettive per il futuro - Videointervista; L’educazione a tavola inizia dai più piccoli. Laboratori a scuola e iniziative solidali; Il 20 maggio appuntamento da Eataly: a Roma Leonardo D’Ingeo, a Milano Storari-Lucarini; Due giovani talenti premiati nella ristorazione a Rozzano: Elisa e Steven vincono il Premio Aimo e Nadia.

Crescono le opportunità di #lavoro offerte dalle #imprese #bolognesi: a maggio sono quasi 9mila, oltre 27.300 entro luglio. Opportunità nella ristorazione, nelle vendite e tra i giovani, in ambito ingegneristico e informatico; non si trovano specialisti... bo.camco x.com

Alessandro Borghese: La ristorazione italiana è sana e di qualità. I giovani? Dobbiamo dar loro prospettive per il futuro - VideointervistaIl conduttore della trasmissione tv 4 ristoranti è stato fra i protagonisti del Forum della cucina italiana a Milano ... gazzettadiparma.it

Usa, ristoranti veloci in frenata tra i giovani. Campanello d'allarme in Italia?Il rallentamento dei consumi dei 25-35enni negli Usa mette sotto pressione le catene fast casual come Chipotle e Sweetgreen. Per l’Europa e l’Italia è un segnale su cui riflettere: i giovani spendono ... italiaatavola.net