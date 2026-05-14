Honda buco nel bilancio | primo deficit dal 1957 per i costi elettrici

Honda ha registrato il primo deficit di bilancio dal 1957 a causa degli alti costi legati alla transizione verso l'elettrico. La riduzione dei margini di profitto tradizionali e l’aumento delle spese per sviluppare veicoli elettrici hanno contribuito a questa situazione. Inoltre, i dazi applicati dagli Stati Uniti hanno inciso significativamente sui costi e sui ricavi dell’azienda, creando pressioni finanziarie che hanno portato a questa perdita.

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? Punti chiave Come può il settore elettrico erodere i profitti storici di Honda?. Perché i dazi americani stanno colpendo così duramente il gruppo?. Quale divisione del marchio potrà salvare il bilancio nei prossimi mesi?. Quanto costerà alla società completare la trasformazione tecnologica prevista?.? In Breve Fatturato globale in lieve crescita dello 0,5% su 21.800 miliardi di yen.. Perdite nel comparto veicoli elettrici pari a 1.450 miliardi di yen.. Dazi statunitensi del 25% colpiscono il 40% delle vendite totali.. Obiettivo utile per il nuovo anno fiscale a 260 miliardi di yen..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Honda, buco nel bilancio: primo deficit dal 1957 per i costi elettrici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi