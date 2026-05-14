Hayden Panettiere la scelta di lasciare la figlia all’ex è Atto d’amore non abbandono

L’attrice ha spiegato pubblicamente di aver deciso di non avere la custodia della figlia, Kaya, affidandola all’ex partner. Ha dichiarato che questa scelta rappresenta un atto d’amore e non un abbandono. La sua intervista si concentra sulla motivazione dietro questa decisione e sul suo rapporto con la bambina, senza entrare in dettagli legali o personali specifici. La notizia ha suscitato attenzione nel pubblico e nei media, che hanno seguito da vicino le sue parole.

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Hayden Panettiere ha parlato apertamente della decisione di rinunciare alla custodia della figlia Kaya in una nuova intervista. In occasione dell’uscita della sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, prevista per il 19 maggio, l’ex star bambina è intervenuta al podcast On Purpose With Jay Shetty per raccontare diversi aspetti della sua vita, compreso il rapporto con la figlia undicenne. Nel corso dell’episodio, Panettiere ha spiegato che esiste un “equivoco” secondo cui avrebbe “abbandonato” la figlia dopo aver affidato la custodia all’ ex compagno Wladimir Klitschko nel 2018, anno della loro separazione. Oggi Kaya vive con il padre in Ucraina. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Hayden Panettiere, la scelta di lasciare la figlia all’ex è “Atto d’amore, non abbandono” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Non è stato un abbandono, si tratta di un atto d’amoreQuello che è accaduto a Bergamo, nella “Culla per la vita”, racconta una storia fragile e potente insieme. Hayden Panettiere critica la ‘comune erronea convinzione’ che abbia abbandonato sua figlia rinunciando alla custodia reddit Hayden Panettiere, la scelta di lasciare la figlia all'ex è Atto d'amore, non abbandonoL'attrice è tornata sulla scelta di affidare la figlia 11enne all'ex compagno che vive in Ucraina. 'Non un abbandono, ma un atto d'amore'. gravidanzaonline.it