La violenza muore se crescono empatia e gentilezza | EmpaticaMente al Circolo Bononia
L’8 maggio al Circolo Bononia si terrà la presentazione ufficiale di EmpaticaMente, un’associazione nazionale che si dedica a promuovere valori come il rispetto e la non violenza nelle scuole e nella società civile. L’evento segna il debutto di questa realtà in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di diffondere pratiche di empatia e gentilezza come strumenti di prevenzione contro la violenza.
Al Circolo Bononia l'8 maggio la presentazione ufficiale in Emilia-Romagna dell'associazione nazionale che porta nelle scuole e nella società civile i valori del rispetto e della non violenza.Un messaggio che parte dal bassoC'è un'idea semplice ma potente al cuore dell'incontro che si terrà a.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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