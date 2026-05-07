La violenza muore se crescono empatia e gentilezza | EmpaticaMente al Circolo Bononia

L’8 maggio al Circolo Bononia si terrà la presentazione ufficiale di EmpaticaMente, un’associazione nazionale che si dedica a promuovere valori come il rispetto e la non violenza nelle scuole e nella società civile. L’evento segna il debutto di questa realtà in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di diffondere pratiche di empatia e gentilezza come strumenti di prevenzione contro la violenza.