Guerra spaziale nelle Ande | gli USA bloccano i progetti cinesi

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente sono emerse tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina in Sud America, con l’amministrazione statunitense che ha bloccato i finanziamenti destinati a progetti scientifici cinesi nella regione. Tra le iniziative coinvolte ci sono anche i radiotelescopi, che potrebbero essere utilizzati per scopi di spionaggio militare. La decisione è stata presa per limitare l’espansione cinese in ambito tecnologico e militare nel continente, suscitando discussioni su possibili implicazioni strategiche e sulla sicurezza regionale.

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?? Punti chiave Come può un radiotelescopio scientifico diventare un'arma di spionaggio militare? Perché gli Stati Uniti bloccano i finanziamenti cinesi in Sud America? Quali sono le conseguenze per la ricerca astronomica nelle Ande? Chi sta decidendo il futuro tecnologico tra Argentina e Cile??? In Breve Stazione spaziale cinese in Neuquén con concessione gratuita per cinquant'anni dal 2015. Componenti del radiotelescopio di San Juan bloccati nei porti argentini. Osservatorio nel deser . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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