Guerra spaziale nelle Ande | gli USA bloccano i progetti cinesi

Di recente sono emerse tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina in Sud America, con l’amministrazione statunitense che ha bloccato i finanziamenti destinati a progetti scientifici cinesi nella regione. Tra le iniziative coinvolte ci sono anche i radiotelescopi, che potrebbero essere utilizzati per scopi di spionaggio militare. La decisione è stata presa per limitare l’espansione cinese in ambito tecnologico e militare nel continente, suscitando discussioni su possibili implicazioni strategiche e sulla sicurezza regionale.

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