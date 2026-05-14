Guardiola incorona Bernardo Silva | Sostituire uno come lui è quasi impossibile
Dopo la vittoria contro il Crystal Palace, l’allenatore del team inglese ha espresso grande apprezzamento per Bernardo Silva, definendolo un giocatore difficile da sostituire. Ha evidenziato come l’intuizione difensiva del portoghese sia unica e fondamentale per la squadra. Le parole dell’allenatore si sono concentrate sull’importanza di Silva nel contesto delle prestazioni recenti e del ruolo che ricopre nel modulo tattico della squadra. Nessun riferimento è stato fatto ad altri aspetti o a future mosse di mercato.
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