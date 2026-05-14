Grande Fratello Vip volano piatti in cucina | Ha spaccato tutto

Nella casa del Grande Fratello Vip, recentemente si sono verificati momenti di tensione tra i concorrenti, culminati in un episodio di disordine in cucina. Durante un confronto, uno dei partecipanti ha danneggiato alcuni oggetti, spaccando tutto. La situazione ha suscitato reazioni tra gli altri concorrenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire direttamente. A pochi giorni dalla finale, l’atmosfera tra i concorrenti rimane molto carica, con alcuni che hanno commentato quanto avvenuto.

Mancano ormai pochissimi giorni alla finalissima del Grande Fratello Vip, e nella Casa più spiata d’Italia la tensione si taglia con il coltello. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il prossimo 19 maggio verrà incoronato il vincitore di un’edizione che, fin dall’inizio, ha regalato scontri, alleanze e colpi di scena continui. Più ci si avvicina all’ultimo atto, più gli equilibri diventano fragili e ogni gesto, anche il più banale, assume un significato preciso. >> “Gli tocco il pis**lo e.”. Scandalo al GF Vip, una confessione ed è caos: Alessandra Mussolini e Antonella Elia esplodono I concorrenti rimasti in gioco sentono il peso della finale e lo dimostrano con atteggiamenti sempre più nervosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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