Graduatorie ATA 24 mesi a cosa fare attenzione nella presentazione dell’istanza QUESTION TIME con Cozzolino LIVE Giovedì 14 maggio alle 16 | 00

Il prossimo 19 maggio scade il termine per presentare le domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, che consentono di accedere a contratti di lavoro nel settore scolastico. Un evento in diretta, previsto per giovedì 14 maggio alle ore 16:00, offrirà un approfondimento sulle procedure e sugli aspetti da tenere presente durante la compilazione dell’istanza. La discussione vedrà coinvolto un esperto del settore, che risponderà alle domande dei partecipanti.

C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere contratti a tempo determinato o indeterminato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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