Google Translate | arriva la traduzione vocale senza internet

Google Translate introduce una funzione di traduzione vocale che funziona senza connessione a internet. La novità permette agli utenti di tradurre frasi in tempo reale senza dover inviare dati ai server, grazie a un aggiornamento dell’app. Attualmente, la funzione supporta sei lingue, tra cui alcune tra le più parlate al mondo. La possibilità di utilizzare questa funzione offline si rivolge a chi si trova in zone con scarsa copertura o preferisce mantenere maggiore privacy durante le traduzioni.

? Domande chiave Come farà lo smartphone a tradurre senza usare i server?. Quali sono le prime sei lingue supportate dalla nuova funzione?. Perché questa tecnologia potrebbe proteggere meglio la privacy delle conversazioni?. Quali limiti hardware potrebbero rallentare la traduzione sui telefoni vecchi?.? In Breve Elaborazione locale tramite modelli IA leggeri tipo Gemini per ridurre carico server.. Supporto iniziale limitato a inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano e spagnolo.. Funzione individuata nella versione specifica dell'app 10.17.48.914427315.6-release per Android.. Maggiore privacy per l'utente grazie al processamento audio direttamente sul processore smartphone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Google Meet: Traduzione Vocale in Tempo Reale - Come Funziona in Italia

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