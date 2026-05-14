Una nuova iniziativa vede protagonisti gli studenti in progetti legati all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di sviluppare strumenti per prevedere eventi naturali come le alluvioni. La sfida coinvolge giovani studenti che riceveranno supporto da una mentore virtuale, pensata per guidarli attraverso le diverse fasi delle missioni. Le attività sono rivolte a stimolare l’interesse verso le applicazioni pratiche dell’AI e a favorire l’apprendimento scientifico tra i più giovani.

? Domande chiave Come possono i ragazzi prevedere le alluvioni usando l'intelligenza artificiale?. Chi è la mentore virtuale che guiderà gli studenti nelle missioni?. Perché la qualità dei dati può rendere fallibili gli algoritmi di Google?. Come può un videogioco aiutare a mappare il cervello umano?.? In Breve Target studenti tra 11 e 14 anni tramite collaborazione con Stanford Accelerator for Learning.. Collaborazione con Fondazione Mondo Digitale per integrare il programma nel sistema scolastico italiano.. Missioni su alluvioni e retinopatia diabetica basate su ricerche reali di Google Research.. Prossima missione Studio Sbellicoso dedicata alla mappatura del cervello con Connectomics.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google: missioni AI per studenti, la sfida tra scienza e natura

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