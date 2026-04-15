A Forlì, il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli ospiterà la 24ª edizione del Festival della Scienza, un evento dedicato all’esplorazione delle relazioni tra intelligenza artificiale e natura. Durante la manifestazione, saranno organizzate esposizioni, incontri e attività rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in tematiche scientifiche di attualità. L’evento mira a rendere accessibile alla comunità locale un approfondimento su queste tematiche.

Il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, situato a Forlì, si trasformerà in un centro di irradiazione culturale per l’intera cittadinanza con la 24esima edizione del Festival della Scienza Marilena Zoffoli. L’appuntamento, che vede come protagonista il tema dell’equilibrio inteso come capacità di navigare le trasformazioni sociali e tecnologiche senza perdere la bussola della consapevolezza, inizierà sabato 18 aprile con uno spettacolo teatrale dedicato agli studenti presso il teatro San Luigi, per poi proseguire con una serie di incontri pomeridiani dal lunedì 20 al venerdì 24 aprile. Un programma tra innovazione tecnologica e riflessione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, il Festival della Scienza sfida il caos tra IA e natura

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