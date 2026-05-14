Google introduce Fonti preferite | scopri come aggiungere Ottopagine alla tua lista

Google ha lanciato una nuova funzione chiamata “Fonti preferite”, che permette agli utenti di aggiungere specifici siti web alle loro liste personalizzate. Per farlo, basta cliccare su un apposito pulsante presente sui risultati di ricerca o nelle pagine delle notizie, e selezionare il sito desiderato. Tra queste, è possibile inserire anche Ottopagine, un portale di informazione locale. La funzione mira a facilitare l’accesso rapido alle fonti preferite.

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"> Clicca sul link qui sotto e aggiungi Ottopagine tra le tue fonti preferite! Articolo a cura di Silvia De Martino – Mercoledì 13 maggio 2026 alle 18:53 Scopri la Nuova Funzione “Fonti Preferite” di Google in Italia. Napoli. Google ha recentemente annunciato l’attivazione della funzione “Fonti preferite” anche nel nostro paese, dopo averla sperimentata negli Stati Uniti. Questa innovazione rivoluzionerà il modo in cui gli utenti accedono alle notizie, permettendo a ciascuno di personalizzare la propria esperienza di ricerca. Sarà l’utente a decidere quali fonti di informazione preferisce, spostando il controllo dall’algoritmo di Google alle scelte individuali.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Google introduce “Fonti preferite”: scopri come aggiungere Ottopagine alla tua lista. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Google lancia "Fonti Preferite", come aggiungere ViterboToday alla tua prima paginaGoogle ha introdotto ufficialmente anche in Italia la funzionalità "Fonti preferite", un aggiornamento pensato per offrire agli utenti un controllo... Google: come aggiungere SoloLaRoma alle fonti preferiteGoogle ha ufficialmente rilasciato una nuova funzionalità denominata “Fonti preferite”, uno strumento progettato per rivoluzionare l’esperienza di... Temi più discussi: Google introduce la funzione fonti preferite: ecco come aggiungere Bresciaoggi alle tue notizie personalizzate; Google introduce le fonti preferite: come scegliere 7 Comuni Online per le notizie da seguire; Google introduce le Fonti Preferite: puoi scegliere anche Abitarearoma.it; Google ora permette di selezionare le fonti preferite per la sezione Notizie principali. Google introduce le Fonti Preferite: disponibile anche MondoMobileWeb x.com Aggiungi Milano Finanza alle tue fonti preferite di Google. Qui il link per restare sempre aggiornatoGoogle ha introdotto una funzione di Fonti preferite che permette agli utenti di personalizzare meglio le notizie visualizzate nella ricerca. Ecco come scegliere Milano Finanza ... milanofinanza.it Aggiungi La Nazione alle tue fonti preferite di Google: qui il link per restare sempre aggiornatoGoogle ha introdotto una funzione di Fonti Preferite che permette agli utenti di personalizzare meglio le notizie visualizzate nella ricerca. Ecco come scegliere il sito web lanazione.it ... lanazione.it