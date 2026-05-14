Gonnelli Casa d' Aste | asta 69 - arte antica moderna e contemporanea
Gonnelli Casa d'Aste ha annunciato l'appuntamento per l'Asta 69, dedicata a opere di arte antica, moderna e contemporanea. La vendita si svolgerà dal 19 al 21 maggio presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. La manifestazione prevede l'esposizione delle opere nei giorni precedenti e la possibilità di partecipare sia in presenza sia online. L'asta comprende pezzi di diverse epoche e stili, provenienti da vari collezionisti.
Gonnelli Casa d’Aste presenta l’Asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea, che si terrà da martedì 19 a giovedì 21 maggio presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. Nelle tre giornate d’asta saranno messi all’incanto 666 lotti, articolati in cinque sessioni di vendita. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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La storia in #asta, con la #mappamonumentale di #Bolgheri del 1837 (prima del #VialeDeiCipressi). Sotto il martello di #GonnelliCasaDAste (il 19 maggio, a #Firenze) la #PiantaGeometrica delle tenute del Conte Guido Alberto #DellaGherardesca, winenew x.com
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