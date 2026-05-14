Gonnelli Casa d' Aste | asta 69 - arte antica moderna e contemporanea

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gonnelli Casa d'Aste ha annunciato l'appuntamento per l'Asta 69, dedicata a opere di arte antica, moderna e contemporanea. La vendita si svolgerà dal 19 al 21 maggio presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. La manifestazione prevede l'esposizione delle opere nei giorni precedenti e la possibilità di partecipare sia in presenza sia online. L'asta comprende pezzi di diverse epoche e stili, provenienti da vari collezionisti.

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Gonnelli Casa d’Aste presenta l’Asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea, che si terrà da martedì 19 a giovedì 21 maggio presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. Nelle tre giornate d’asta saranno messi all’incanto 666 lotti, articolati in cinque sessioni di vendita. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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