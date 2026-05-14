Gonnelli Casa d' Aste | asta 69 - arte antica moderna e contemporanea

Gonnelli Casa d'Aste ha annunciato l'appuntamento per l'Asta 69, dedicata a opere di arte antica, moderna e contemporanea. La vendita si svolgerà dal 19 al 21 maggio presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. La manifestazione prevede l'esposizione delle opere nei giorni precedenti e la possibilità di partecipare sia in presenza sia online. L'asta comprende pezzi di diverse epoche e stili, provenienti da vari collezionisti.

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Gonnelli Casa d’Aste presenta l’Asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea, che si terrà da martedì 19 a giovedì 21 maggio presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. Nelle tre giornate d’asta saranno messi all’incanto 666 lotti, articolati in cinque sessioni di vendita. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alla Casa d'Aste Gonnelli l'asta "Il genio impudico di Félicien Rops"In occasione della prossima Asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea (19, 20 e 21 maggio) nella quale verrà messo all’incanto un gruppo... Temi più discussi: Alla Casa d'Aste Gonnelli l'asta Il genio impudico di Félicien Rops; Bolgheri prima del mito: all'asta da Gonnelli la mappa del 1837; Il genio impudico di Félicien Rops in mostra a Firenze; Il genio impudico di Félicien Rops. Viaggio tra le incisioni più rare. La storia in #asta, con la #mappamonumentale di #Bolgheri del 1837 (prima del #VialeDeiCipressi). Sotto il martello di #GonnelliCasaDAste (il 19 maggio, a #Firenze) la #PiantaGeometrica delle tenute del Conte Guido Alberto #DellaGherardesca, winenew x.com L’eccellenza di Gonnelli Casa d’Aste arriva a Milano: giornata esclusiva dedicata alla ricerca di rarità bibliografiche e opere d’arte(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2026 – La storica Gonnelli Casa d’Aste, la più antica in Italia (fondata a Firenze nel 1875), annuncia una tappa straordinaria nel cuore del collezionismo milane ... mi-lorenteggio.com La storica Casa d’Aste Gonnelli approda a Lucca per una sessione di valutazioni gratuiteLa storica Casa d’Aste Gonnelli, la più antica in Italia e punto di riferimento internazionale dal 1875, annuncia due giornate di valutazioni gratuite e riservate nel cuore della Toscana. Gli esperti ... luccaindiretta.it