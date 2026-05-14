Gonfiori improvvisi e dolore quando non è allergia ma un gene difettoso

Gonfiori improvvisi e dolore intenso sono sintomi tipici dell'angioedema ereditario (Hae), una condizione genetica che può manifestarsi in modo improvviso e senza preavviso. Questa malattia colpisce le persone con un gene difettoso, causando accumuli di liquido sotto la pelle e nei tessuti sottostanti. A differenza delle reazioni allergiche, i sintomi non sono legati a fattori ambientali e richiedono un’attenzione medica tempestiva.

(Adnkronos) – Gonfiori improvvisi e dolore intenso: l'angioedema ereditario (Hae) colpisce in modo imprevedibile. Spesso confusi con una banale allergia quando i sintomi interessano volto e mani, oppure con stress e disturbi intestinali quando colpiscono l'addome, questi attacchi nascondono una realtà molto più complessa: l'Hae è una malattia genetica rara che colpisce circa 1 persona. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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