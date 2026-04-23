Molte persone sperimentano improvvisi scatti durante il momento in cui stanno per addormentarsi. Questi movimenti sono spesso caratterizzati da contrazioni muscolari improvvise e possono essere accompagnati dalla sensazione di caduta. In generale, si tratta di episodi innocui, anche se in alcuni casi possono essere più frequenti o intensi. È importante conoscere le situazioni in cui potrebbe essere utile consultare un medico.

C apita a molte persone: si è sul punto di addormentarsi e al l’improvviso il corpo fa uno scatto, come una contrazione improvvisa, a volte accompagnata dalla sensazione di cadere. Le scosse ipniche nel sonno, chiamate anche hypnic jerks, sono fenomeni comuni e, nella maggior parte dei casi, benigni. Non è solo una percezione: la letteratura scientifica descrive le scosse ipniche come eventi legati alla fase di transizione tra veglia e sonno. Una review pubblicata e indicizzata su PubMed le definisce un fenomeno generalmente benigno, parte dei disturbi motori semplici del sonno. Dormire male fa invecchiare il cervello, lo dice la scienza X Cosa sono le scosse ipniche.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scatti improvvisi mentre ci si addormenta? Nella maggior parte dei casi sono innocui. Ma ecco quando fare attenzione

Renata Scotto & Franco Corelli - Sono andati Fingevo di dormire - La Bohème - 1975

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