Recentemente, degli studiosi hanno ricostruito la storia del burro utilizzando batteri dimenticati da oltre 130 anni. Attraverso l’analisi di questi microrganismi, sono riusciti a ottenere nuove informazioni sul suo utilizzo e sulla sua produzione nel corso del tempo. Lo studio ha coinvolto l’uso di tecniche di analisi microbiologica avanzata, permettendo di identificare caratteristiche specifiche di questi batteri e di collegarle a periodi storici precisi. La scoperta apre nuove prospettive sulla conoscenza delle tradizioni alimentari.

. Con dei batteri dimenticati per 130 anni, gli studiosi hanno “scoperto” la storia del burro. Anche in Danimarca è successa una cosa “più o meno” simile.. Nel seminterrato di un edificio a Frederiksberg, alcuni ricercatori hanno rinvenuto due bottigliette dimenticate per oltre un secolo.. All’interno era conservata una polvere biancastra con dei resti di colture batteriche risalenti alla fine dell’Ottocento.. Si è scoperto che quei batteri venivano utilizzati allora per produrre il burro destinato all’esportazione.. Una scoperta che sembra uscita da un romanzo, ma che in realtà ci racconta l’evoluzione della produzione alimentare europea e il ruolo cruciale dei microbi nella nostra storia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Kadanta Sutta (DN5): The Discourse to the Brahmin Kadanta —The Sacrifice That Frees

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