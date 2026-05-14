Alimentarsi in modo corretto può contribuire a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna. Tra gli alimenti da preferire ci sono snack ricchi di nutrienti specifici, come potassio e magnesio, che aiutano a contrastare l'ipertensione. Alcuni di questi snack includono frutta secca, semi e prodotti a basso contenuto di sale. La scelta di alimenti sani è un passo importante per chi desidera gestire meglio la propria pressione.

L’alimentazione è una componente fondamentale del controllo della pressione sanguigna, soprattutto se si soffre di ipertensione. E in questo senso oltre ai pasti principali sono particolarmente importanti anche i due spuntini – a metà mattina e metà pomeriggio – che compongono la classica strutturazione 3+2 di una giornata tipo con colazione, pranzo, cena e in mezzo due snack. In particolare, ci sono quattro nutrienti che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna: magnesio, potassio, calcio e fibre, e ci sono diversi modi anche per unirli creando degli spuntini gustosi, sani e alleati della pressione. Vediamo allora gli snack migliori e le combinazioni più salutari per abbassare la pressione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli snack che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 alimenti contro la pressione alta

Sullo stesso argomento

Picchi di pressione sanguigna? Ecco come farla abbassare rapidamente secondo gli espertiI picchi di pressione sanguigna possono essere molto pericolosi e per questo è importante intervenire tempestivamente, oltre a farsi...

Scoperto farmaco che riduce drasticamente la pressione sanguignaUn recente studio clinico di fase III ha evidenziato l’efficacia di un nuovo farmaco, baxdrostat, nel ridurre la pressione sanguigna nelle persone...

Temi più discussi: Beretta scommette su tradizione, snack e piatti pronti a Tuttofood 2026; Primi piatti di primavera per bambini: il segreto per far amare le verdure di stagione anche ai più diffidenti; Ipertensione, non solo pillole: le strategie quotidiane che aiutano a raggiungere il target.

Gli snack che aiutano ad abbassare la pressione sanguignaCi sono degli snack salutari e leggeri che possono aiutare ad abbassare la pressione del sangue. Ecco quali sono e le giuste combinazioni. gazzetta.it

Questo snack evita i picchi glicemici ed è più saziante di quanto pensiC’è uno snack semplice che può aiutare a evitare i picchi glicemici e aumentare la sazietà: ecco cosa dice la scienza e perché sempre più nutrizionisti lo consigliano. blitzquotidiano.it