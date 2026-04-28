Picchi di pressione sanguigna? Ecco come farla abbassare rapidamente secondo gli esperti

I picchi improvvisi di pressione sanguigna possono essere causati da vari fattori, tra cui stress, alimentazione scorretta o mancanza di attività fisica. Gli esperti indicano alcune strategie per ridurla rapidamente, come respirare profondamente, bere acqua o sedersi in un luogo tranquillo. È importante riconoscere i sintomi e intervenire tempestivamente, soprattutto in presenza di mal di testa, vertigini o battiti accelerati. La gestione della pressione rimane un aspetto fondamentale per la salute generale.

I picchi di pressione sanguigna possono essere molto pericolosi e per questo è importante intervenire tempestivamente, oltre a farsi visitare da un medico per capire quali sono le cause e agire poi di conseguenza anche sul lungo termine. Solitamente, la pressione sistolica (la cosiddetta “pressione massima”) non dovrebbe superare i 120 mmHg mentre la diastolica (la cosiddetta “pressione minima”) dovrebbe rimanere sotto gli 80 mmHg. Quando la pressione arriva a 180120 mmHg si parla invece di crisi ipertensiva e bisogna immediatamente intervenire chiamando un medico. Ci sono diversi fattori che possono scatenare dei picchi di...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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