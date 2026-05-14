Giro d' Italia 2026 Napoli in vetrina | Qui il ciclismo diventa magia
Il Giro d'Italia 2026 si prepara a attraversare Napoli, che si mostra entusiasta di accogliere nuovamente la corsa ciclistica. La città, negli ultimi tempi, ha manifestato un crescente interesse verso eventi sportivi di livello internazionale. Durante la tappa ancora in corso, le autorità locali hanno comunicato ufficialmente che la gara dell’anno successivo si svolgerà tra le strade partenopee. La notizia ha suscitato attenzione tra i cittadini e gli appassionati di ciclismo, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue possibilità.
È una città affamata di futuro, Napoli, negli ultimi anni. A tappa ancora in corso, le istituzioni annunciavano già la gara dell’anno prossimo all’ombra del Vesuvio. Futuro, e non solo. Muove corde antiche, il Giro d’Italia. Sentimenti profondi, che riguardano l’attaccamento alle radici. Rodrigo Bravo, per esempio, è arrivato al Plebiscito dall’Uruguay: «Mio padre è morto, ma amava il Giro d’Italia, e venendo a vederlo mi sembra di stare con lui. Ho uno striscione in sua memoria». Rodrigo è in buona compagnia: 150mila persone lungo le transenne, secondo le stime di Giro e Osservatorio comunale. Appassionati dall’Australia, dalla Danimarca, dalla Germania. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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