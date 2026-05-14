Giro d' Italia 2026 Napoli in vetrina | Qui il ciclismo diventa magia

Il Giro d'Italia 2026 si prepara a attraversare Napoli, che si mostra entusiasta di accogliere nuovamente la corsa ciclistica. La città, negli ultimi tempi, ha manifestato un crescente interesse verso eventi sportivi di livello internazionale. Durante la tappa ancora in corso, le autorità locali hanno comunicato ufficialmente che la gara dell’anno successivo si svolgerà tra le strade partenopee. La notizia ha suscitato attenzione tra i cittadini e gli appassionati di ciclismo, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue possibilità.

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