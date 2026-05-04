Grassina Giovanissimi da sballo Ventinove vittorie in trenta gare

I Giovanissimi Under 15 del Grassina hanno concluso la stagione con un record di 29 vittorie su 30 partite nel girone C del campionato provinciale Figc-Lega Nazionale Dilettanti. La squadra ha ottenuto risultati sorprendenti durante tutto il campionato, confermando la propria supremazia nel torneo. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno assistito a una stagione ricca di successi.

Grande festa per i Giovanissimi Under 15 del Grassina, vincitori incontrastati del girone C del campionato provinciale Figc-Lega nazionale dilettanti. La squadra ha ottenuto la promozione al torneo regionale nella prossima stagione sportiva 20262027. Un trionfo meritatissimo con numeri da record quelli dei rossoverdi allenati da mister Mirco Torrini: ben 29 vittorie e un unico pareggio in 30 partite disputate. Sono state ben 187 le marcature messe a segno (addirittura oltre 6 a partita di media), soltanto 11 subiti (uno ogni tre partite) con cifre che raccontano un dominio assoluto, davanti a Dicomano, Pontassieve e poi tutte le altre. La squadra è affidata agli allenatori Mirco Torrini ed Emiliano Becchi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grassina, Giovanissimi da sballo. Ventinove vittorie in trenta gare Notizie correlate Leggi anche: An Kei Karate da sballo nei primi due mesi di gare del 2026: conquistate 62 medaglie