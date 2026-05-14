Nelle periferie italiane, il ruolo della comunicazione sociale si rivela cruciale per coinvolgere i cittadini e promuovere iniziative di cambiamento. Fabrizio Minnella, responsabile della comunicazione di due organizzazioni impegnate nel settore, ha portato avanti un progetto che sostiene come questa forma di comunicazione debba essere sempre partecipativa per essere efficace. Il suo lavoro si concentra sulla promozione di pratiche che favoriscano il coinvolgimento diretto delle persone nelle dinamiche sociali delle aree più marginali.

La comunicazione sociale o è partecipativa o non è. È questa la tesi attorno alla quale si è sviluppato il lavoro di Fabrizio Minnella, responsabile della comunicazione della Fondazione Con il Sud e dell'impresa sociale Con i Bambini. Un lavoro che ha trovato compiutezza nel suo ultimo libro, Comunicare vuol dire fiducia. La comunicazione sociale per il cambiamento. Il volume porta avanti un approccio chiaro e a suo modo dirompente: comunicare in ambito sociale non può ridursi a una funzione ancillare o meramente promozionale. Deve essere invece un atto politico – nel senso più alto del termine – che implica costruzione di senso, attivazione di comunità e produzione di fiducia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani periferie: la comunicazione sociale come strumento di cambiamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giovani Periferie - La comunicazione sociale come strumento di cambiamento

Sullo stesso argomento

Terni, presentato il Piano Periferie: "Riqualificazione urbana e sociale. Non solo interventi sugli edifici, ma anche attività per anziani e giovani"Nella mattinata di oggi mercoledì 25 febbraio, nella sala del caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, si è tenuta la conferenza stampa...

Argomenti più discussi: Architettura come cura della città: Renzo Piano e Mattarella tra giovani, periferie e bellezza; A Palermo Play for the Future: calcio e inclusione per i giovani delle periferie.

Oreste Giurlani (@giurlani) / Posts / X x.com

Save the Children, il ritorno dell'«ImPossibile» su infanzia e periferie«Servono interventi mirati e risorse certe»: così il presidente di Save the Children anticipa il punto centrale dell'edizione 2026 di «ImPossibile», la biennale promossa dalla ong internazionale - in ... corriere.it

Giovani e periferie. Con i bambini e Openpolis: Ridurre i divari educativi e sociali che segnano la crescita degli adolescenti nelle città italianeCome vivono gli adolescenti nelle periferie delle città italiane? Che differenza c’è, in termini di opportunità sociali, economiche ed educative, tra crescere nel centro di una città o nella sua ... agensir.it