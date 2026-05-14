Giornalisti uccisi nasce la Giornata nazionale | il 3 maggio anche le scuole potranno ricordare chi ha pagato con la vita il diritto di informare

Il 3 maggio si celebra per la prima volta la Giornata nazionale dedicata ai giornalisti uccisi, un'occasione in cui le scuole potranno ricordare chi ha perso la vita nel nome del diritto di informare. La giornata nasce per rendere omaggio alle persone che hanno dedicato la loro vita al giornalismo, spesso pagando con la vita questa scelta. La memoria di questi eventi si inserisce in un contesto in cui la libertà di stampa coinvolge storie, persone e inchieste che hanno avuto un impatto significativo.

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La libertà di stampa non è un principio astratto. È fatta di persone, nomi, storie, inchieste, scelte professionali e, in alcuni casi, anche di vite spezzate. Con la legge 30 aprile 2026, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Repubblica istituisce il 3 maggio di ogni anno la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggioAGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria... Temi più discussi: Sala Rossa: approvata mozione per difesa diritto all’informazione e ricordo giornalisti uccisi in conflitti bellici; Giornalisti uccisi in Medioriente, flashmob davanti a Montecitorio; Juan Arredondo: Il mio documentario, un omaggio a Brent e a tutti i giornalisti uccisi nel mondo; Giornalisti uccisi: Cosimo Cristina fu suicidato dalla mafia 66 anni fa. Messa dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia. Iniziativa dell’Ucsi #Palermo, e dell’ufficio diocesano comunicazioni sociali x.com Giornalisti siciliani uccisi, la Messa con l’arcivescovo LoreficeLa scelta della parrocchia di San Francesco di Sales è stata significativa, visto che il santo è il patrono dei giornalisti (proclamato tale da Papa Pio XI nel 1923 con l’enciclica Rerum Omnium). livesicilia.it Il peggiore dei mondi possibili in cui essere un reporterIl 3 maggio è diventata anche la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi, che non sono mai stati tanti come nel 2025. rivistastudio.com