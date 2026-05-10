Anche Massimo Giannini scrive il suo libretto contro Giorgia Meloni

Recentemente si è diffusa la notizia che anche un noto commentatore ha scritto un testo critico nei confronti della presidente del consiglio. La sua opera si inserisce in un filone che include vari scritti e interventi pubblici contro la leader politica e altre figure di destra e di area conservatrice, spesso accompagnati da un ampio spazio sui talk show televisivi. La produzione letteraria in questo ambito si caratterizza per l’uso di slogan e toni polemici.

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Ormai è un filone letterario. Affastelli cinque o sei slogan anti-Meloni, anti-destra e anti-Trump e scrivi il tuo bel pamphlet che si inserisce nel catalogo rosso e rigorosamente antifa che può contare sul megafono dei talk show che ogni sera processano la premier. L’ultimo arrivato è il libro di Massimo Giannini che si intitola La sciamana. Il riferimento è a Jake Angeli, quello col copricapo con le corna che partecipò all’assalto a Capitol Hill. Prima trumpiano di ferro e poi diventato antitrumpiano. Ormai non sanno più quale aggettivo inventarsi per colpire la premier di destra. Matteo Renzi ha scelto L’influencer, Scanzi ha virato su un...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Anche Massimo Giannini scrive il suo libretto contro Giorgia Meloni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Massimo Giannini contro Giorgia Meloni a Dimartedì: “Cheerleader di Donald Trump”La premier Giorgia Meloni si trova al centro di un intenso dibattito politico e mediatico dopo il caso Sigonella, con il governo che ha negato... Leggi anche: Massimo Giannini attacca dalla Gruber: "Perché Meloni è una sciamana" Argomenti più discussi: Massimo Giannini, bufera per frase sui disabili a diMartedì e le scuse: cosa è successo; Bufera sulla frase choc di Giannini sui disabili. Poi le scuse a metà: Critiche strumentali. Cerno: Qui di strumentale c’è solo il finto mea culpa; Donald Trump pensa all'ultima clamorosa mossa: Ritiro delle truppe dall'Italia | Libero Quotidiano.it; Massimo Giannini rompe il silenzio dopo la bufera per la frase a diMartedì | parole fortissime.