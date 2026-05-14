Martedì sera ad Arcore si è svolto un raduno dedicato alle vecchie glorie della casa motociclistica brianzola, con protagonisti appassionati e appassionate che hanno condiviso ricordi, immagini storiche e storie di pista. L’evento ha richiamato molti appassionati, riunendo persone di diverse età intorno a un tema comune: la passione per le motociclette Gilera, un marchio che ha segnato la storia del motociclismo in Italia.

Il rombo della Gilera non si è mai spento davvero. E martedì sera, ad Arcore, è tornato a riecheggiare tra ricordi, immagini storiche e racconti di pista durante il raduno delle vecchie glorie della casa motociclistica brianzola. Una serata, firmata Registro Storico, carica di emozione e nostalgia all’auditorium di Bernate, dedicata ai campioni che hanno reso leggendario il marchio nel Motomondiale, dagli anni d’oro delle quattro cilindri fino all’epoca di Marco Simoncelli. Ospite d’onore, Benedicto Caldarella, classe 1940, storico velocista argentino che negli anni Sessanta portò in pista le celebri “Rosse”. Accolto dagli applausi degli appassionati, il pilota è stato protagonista di una stagione irripetibile del motociclismo mondiale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gilera, passione senza tempo. Arcore abbraccia la leggenda

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