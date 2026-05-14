Nel corso della trasmissione, Lucia Ilardo ha espresso diffidenza nei confronti di Renato Biancardi, sottolineando che il suo cambiamento ha suscitato sospetti. Ha dichiarato di voler rimanere sulle proprie impressioni, affermando: “Sto un attimino sulle mie”. Anche Antonella Elia aveva manifestato dubbi sul comportamento di Renato, che ora condividono altri concorrenti. La discussione si è concentrata sulle recenti evoluzioni nel comportamento del concorrente, senza ulteriori dettagli sui motivi delle loro perplessità.

Antonella Elia non è l'unica ad avere dei dubbi su Renato Biancardi al Grande Fratello Vip, anche Lucia Ilardo ha ammesso che alcune cose proprio non la convincono. I due hanno avuto un confronto nelle score ore e parlando del loro rapporto la gieffina si è detta titubante in merito al suo cambiamento improvviso. Lei ha sempre manifestato interesse nei suoi confronti ma lui fino a poco tempo fa la teneva a distanza. Complice la romantica cena nel monolocale tra i due è di nuovo esplosa la passione e dal quel momento si sono avvicinati sempre di più. Lucia Ilardo però può fare a meno di chiedersi se lui stia giocando perché non ha mai avuto la sensazione di piacergli davvero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip Lucia Ilardo non si fida di Renato, il suo cambiamento la insospettisce: “Sto un attimino sulle mie”

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