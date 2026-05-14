Genova Salis accenna a un secondo mandato | si punta alla continuità

Il procuratore di Genova ha commentato la gestione dei diritti umani, criticando alcune decisioni prese in passato. Nel frattempo, il sindaco ha lasciato intendere la possibilità di candidarsi per un secondo mandato, parlando di continuità amministrativa. La discussione sul passato del G8 a Genova sembra influenzare le strategie politiche attuali, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali. Gli effetti di questi elementi sulla campagna elettorale sono ancora da definire.

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