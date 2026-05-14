Fabrizio Gallo sostiene che il motivo dell’omicidio di Garlasco sarebbe collegato a un presunto furto di un video intimo. Secondo quanto dichiarato, gli inquirenti sono al corrente di questa teoria e la considerano valida. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alcuni anni fa, e la teoria si basa su elementi investigativi che, secondo Gallo, puntano a questa motivazione. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti tra il furto del video e il delitto.

Quel video intimo “gliel’ha portato via Sempio“, e “gli inquirenti lo sanno”: lo dice senza mezzi termini Fabrizio Gallo, l’avvocato di Massimo Lovati, a proposito del video intimo di cui lo stesso indagato parla in un’intercettazione del 2025. Chiara, secondo Gallo, sarebbe stata a conoscenza del fatto che l’amico di suo fratello le avesse sottratto il video, e questo “è il motivo del litigio” che avrebbe portato la vittima a dirgli che non gradiva parlare con lui al telefono. Il movente, quindi, secondo Gallo è tutto in quel filmato intimo e riservato. Cosa rivelerebbe l'intercettazione di Andrea Sempio L'interpretazione di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, teoria di Gallo sul presunto movente di Sempio legato al video di Chiara: "Gli inquirenti lo sanno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Garlasco, Sempio intercettato: per gli inquirenti non poteva sapere che "i video di Chiara e Alberto sono dentro la penna"Al centro del soliloquio di Andrea Sempio, captato dalle "cimici" nella sua auto, c'è anche l'argomento dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto...

Garlasco, il movente per la procura: “Video intimi sul pc di Chiara Poggi, Sempio ha avuto accesso”Per la Procura di Pavia Andrea Sempio "aveva avuto accesso al pc di Chiara Poggi quantomeno alla data del 20 luglio 2007" quando viene copiato un...

Temi più discussi: Garlasco in Tv, Sempio a lungo in Procura. L'avvocato Gallo: Marco Poggi è il teste chiave, contraddizioni da chiarire. L'ipotesi delle testimonianze incrociate; Garlasco in Tv, il quadro di Sempio si aggrava. Panicucci: Stasi fatto a pezzi per molto meno. Il consiglio dell'avvocato Gallo: Forse meglio confessare; Garlasco in Tv, il biglietto gettato da Sempio prima di essere indagato. Panicucci certa: Aveva timore. La teoria dello spettacolo di Nuzzi; Garlasco in Tv, le versioni contrastanti sulla presenza di Sempio in casa Poggi. Panicucci tuona: Attenzione, tutto cambia nel 2025.

Garlasco, teoria di Gallo sul presunto movente di Sempio legato al video di Chiara: Gli inquirenti lo sannoPer Fabrizio Gallo il movente del delitto di Garlasco è legato al presunto furto del video intimo di Chiara Poggi da parte di Sempio: la sua teoria ... virgilio.it

Garlasco in Tv, le versioni contrastanti sulla presenza di Sempio in casa Poggi. Panicucci tuona: Attenzione, tutto cambia nel 2025Mattino Cinque ha dedicato anche oggi, mercoledì 13 maggio 2026, uno spazio a Garlasco, puntando sulle varie versioni sulla presenza di Sempio a casa Poggi ... libero.it